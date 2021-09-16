بينها 60 قضية متنوعة.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، ضبط 3 قضايا تهريب، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط 2 قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 205 أحكام قضائية متنوعة، وفي مجال الأمن العام تم ضبط عدد 60 قضية متنوعة.

وأسفرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 1555 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط عدد 2 قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.