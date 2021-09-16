الداخلية: تحصيل 11 ألف غرامة فورية لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 9512 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 9479 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 33 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتحرير 681 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 178 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 975 أرجيلة.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.