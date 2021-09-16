شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يستقبل نظيره الكونغولى فى مقر الخارجية ومؤتمر بعد قليل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية، ⁧‫سامح شكري‬⁩، اليوم الخميس، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية ⁧‫كريستوف لوتوندولا‬⁩ في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين الشقيقين، ومن المقرر أن يتم التشاور حول آخر التطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة.





ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، صورا عبر حسابه الرسمي على تويتر تبرز استقبال الوزير شكرى لوزير خارجية الكونغو الديمقراطية، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفى مشترك بعد قليل.







