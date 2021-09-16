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سامح شكرى يستقبل نظيره الكونغولى فى مقر الخارجية ومؤتمر بعد قليل.. صور

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القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية، ⁧‫سامح شكري‬⁩، اليوم الخميس، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية ⁧‫كريستوف لوتوندولا‬⁩ في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين الشقيقين، ومن المقرر أن يتم التشاور حول آخر التطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة.

 

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ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، صورا عبر حسابه الرسمي على تويتر تبرز استقبال الوزير شكرى لوزير خارجية الكونغو الديمقراطية، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفى مشترك بعد قليل.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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