شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. بدء أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعد قليل لقاء ثنائي، يعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء الجانبين المصرى والليبى.

ومن المقرر أن يتم فى ختام المباحثات التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون فى مجالات مختلفة.

ووصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية القاهرة أمس الأربعاء في زيارة رسمية، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا كبيرا من وزراء الحكومة الليبية، ووفدا فنيا من مختلف الوزارات والجهات الرسمية الليبية، لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة.