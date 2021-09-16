شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأمطار وارتفاع الأمواج.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021 إلى الثلاثاء المقبل، حيث يشهد يستمر حالة الاستقرار بالأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية .

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.

- اعتبار من الأحد 19 سبتمبر ، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 2: 4 درجة مئوية

- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

- تظهر السحب المنخفضة فى الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا .

- نشاط رياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

- تنشط الرياح مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط بقيم تتراوح بين 2: 2.5 متر

وعن فرص الأمطار كما يلى :

يوم الخميس 16 سبتمبر :

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

وبعد يوم الخميس وحتى الثلاثاء، من المتوقع تحسن فى الأحوال الجوية على كافة الأنباء، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.