التعليم العالى: إنشاء حاضنتين تكنولوجيتين تتتبعان المركز القومى للبحوث

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى قرارين وزاريين بإنشاء "الحاضنة التكنولوجية للصحة والمنتجات الصيدلية"، و"الحاضنة التكنولوجية لتعميق التصنيع المحلى" التابعتين للمركز القومى للبحوث.

وأشار الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير للبحث العلمي إلى أن نشاط الحاضنة التكنولوجية للصحة والمنتجات الصيدلية يتمثل في دعم وتوفير خدمات الأعمال والاستشارات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمى والشركات الناشئة والأفكار؛ التى تستهدف تعميق التصنيع المحلي في تكنولوجيا منتجات الرعاية الطبية، وتكنولوجيا إنتاج المجموعات التشخيصية واللقاحات مثل إنتاج الكواشف الطبية، وكذلك تكنولوجيا منتجات النباتات الطبية والعطرية مثل إنتاج المستخلصات النباتية ذات الاستخدام العلاجى، بالإضافة إلى تصنيع الخامات الصيدلية وحزم تكنولوجية لإنتاج الخامات الدوائية، وغيرها من المشروعات المرتبطة بالقطاع الصحي والدوائي.

ولفت دكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث إلى أن النشاط داخل الحاضنة التكنولوجية لتعميق التصنيع المحلي يتمثل فى المساهمة فى تعميق التصنيع المحلي بدعم وتوفير خدمات الأعمال والاستشارات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمي، والشركات الناشئة والأفكار فى كافة المجالات الهندسية، والكيميائية، والبيوتكنولوجية، والمنسوجات، والكيماويات التقنية والوظيفية فى التطبيقات الصناعية والزراعية والطبية المختلفة.

جدير بالذكر أن الحاضنتين التكنولوجيتين هما الأول من نوعهما فى كافة المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وباكورة تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار ولائحته التنفيذية رقم 23 لسنة 2018.