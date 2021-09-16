شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين عدد من مشايخ الطرق الصوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار رقم 9 لسنة 2021 ، الصادر من المشيخة العامة للطرق الصوفية، بتعيين عدد من مشايخ الطرق خلفاً لمشايخهم الراحلين وهم:

تعيين الدكتور محمود مالك محمد علوان، شيخاً للطريقة العلوانية الخلواتية خلفا لوالده شيخ الطريقة الراحل.

تعيين الدكتور جمال مختار على محمد أحمد الدسوقى شيخاً للطريقة الدسوقية المحمدية خلفا لوالده شيخ الطريقة الراحل.

تعيين زكى الدين محمد جمال الدين "ابن عم شيخ الطريقة الراحل" شيخاً للطريقة المحمدية الشاذلية لكونه من ذوى القربى الأقرب لشيخ الطريقة السابق بحسب نصوص المواد 29 فقرة 1 ، 30 ، فقرة أ ، ج من القانون رقم 118 لسنة 1967 الخاص بنظام الطرق الصوفية لحسبانه الأقرب بين المقدمين حتى تاريخه.

تعيين نور محمد على محمد عاشور "قاصر" النجل الأكبر لشيخ لطريقة البرهامية الراحل، وتعيين أشرف على محمد عاشور وكيلاً للقاصر قائم بأعمال الطريقة مدى حياته واستلام القاصر كشيخ للطريقة الدعم المقرر للطريقة.