شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة سنتريور الأمريكية توصى بتجديد منح شهادة الأيزو فى جودة النظم الإدارية لجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان وفد المراجعين الخارجيين من هيئة سنتريور الامريكية، وذلك لتجديد منح شهادة الأيزو في نظم الجودة الإدارية لعدد 34 إدارة مركزية وفقًا للمواصفة ( 9001 : 2015)، و تكونت لجنة هيئة سينتروبور من كل من الدكتور عصمت دوس، والدكتورة زينب جبارة، والدكتورة رانيا حلمي، والدكتور مينا فؤاد.





وأعرب الدكتور ماجد نجم عن سعادته البالغة بهذه الزيارة التي تأتي لمراجعة وثائق وملفات الجودة في جميع الإدارات المركزية بالجامعة للمرة السابعة على التوالي بعد إجراء أكبر حركة تعديلات وتحديثات منذ إنشائها وذلك بعد أن حصلت جامعة حلوان على الأيزو في نظم الجودة الإدارية ( 9001 : 2015) لدورتين على التوالي وذلك لمدة 6 سنوات متتابعة، مؤكداً على أن نظام الجودة ليس مجرد نظام ورقى فقط فقد استطاعت الجامعة أن تحقق تحولاً رقميًا كبيرًا بالقضاء على الأرشفة التقليدية والنظام الورقي، مضيفاً أن الجامعة تبذل فى سبيل ذلك أقصى جهدها لتحقيق الجودة الإدارية في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمى والحوكمة لتيسير الخدمات ورضاء متلقيها وتوفير الوقت والجهد مؤكدًا على أن هذا الاهتمام يأتى من منطلق تحقيق أسس واضحة للتقييم والتطوير المستمر لتحقيق الأهداف المنشودة فضلا عن تقليل الأخطاء وصولاً الى ثقة ورضا العملاء من ذوي العلاقة بالجامعة ، وتحديد المسئوليات، والاستفادة من الموارد، بالإضافة إلى تطوير منظومة الموارد البشرية بالجامعة حيث يتم تطوير الأداء المؤسسي ونظام الحوكمة بالجامعة، و تنمية مهارات أعضاء الجهاز الإدارى من خلال برامج تدريبية متخصصة.

وأوضح الدكتور ماجد نجم فى بيان أن الجامعة تمتلك كوادر إدارية متميزة من المراجعين الداخليين يقومون بمهام المراجعة الداخلية الخاصة بتطوير الأداء الإداري ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بهذه المواصفة بجميع إدارات الجامعة، لافتًًا النظر إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتدريب المستمر لهم علي مدار العام من خلال الخبراء والمتخصصين في مجال الجودة.

وخلال الزيارة عُقد اجتماع موسع رأسه الدكتور ماجد نجم لمسئولي الجودة بالجامعة بحضور وفد المراجعين الخارجيين من هيئة سنتريور تم خلاله استعراض طريقة عمل جامعة حلوان على مدار عدة مراحل ، تبدأ بمرحلة التخطيط والتي قامت خلالها الجامعة بتحديد الموضوعات ذات التوجهات الاستراتيجية التي تحقق أهداف تطبيق نظام إدارة الجودة بالإضافة الى تحديد الأطراف المهتمة بتطبيقه، وكذلك تحديد مجال التطبيق وعرض آليات تحديث نموذج تقييم المخاطر والإجراءات المتخذة للتعامل معها، وقد تم توضيح خلال العرض التقديمي ما تم تحقيقه من التميز الأكاديمي والإداري بالتحول الذكي ، وآليات تنمية فكر التخطيط الاستراتيجي المبني على استغلال الفرص وتجنب المخاطر ، ثم تلى ذلك عرض مرحلة التنفيذ والتي قامت خلالها الجامعة بتحديد الموارد اللازمة للإنشاء والتطبيق والصيانة والتأكد من وعي العاملين بسياسة وأهداف الجودة لتحقيق المواصفات القياسية بجانب تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل ، ثم مرحلة القياس والتقويم التي تم خلالها الرصد والقياس والتحليل والتقييم والمراجعة الداخلية ومراجعة الإدارة ، ومرحلة التحسين ودراسة نتائج الإجراءات التصحيحية والدعم والمتابعة وفرص التحسين.





وقد وجهت الجهة المانحة سنتريور الشكر إلى الدكتور ماجد نجم؛ للمجهودات التي تبذل في ظل رئاسته وقيادته لمسيرة واستراتيجية تطوير الجامعة؛ وأشادوا بمشروعات التطوير التي تتبناها الجامعة كما ناقش أعضاء وفد المراجعين الخارجبين من هيئة سنتريور مسئولي الجودة فيما تم عرضه وأشادوا بتطبيق الجامعة للجودة بالنظام المقنن، بالأدلة و الأرقام التي تعكس كفاءة نظام أداء الجامعة، وأهدافها القوية التي تم قياسها، كما أشاد أعضاء الوفد خلال زيارتهم بنقاط القوة التي تمتلكها الجامعة فى قدراتها على تحديد المخاطر والفرص، والدورات التدريبية وتحسين كفاءة النظام الإداري، وعمليات القياس والتقويم، كما أبدى فريق الهيئة سعادته بوجوده في رحاب جامعة حلوان التي تعد نموذجاً يحتذى به.

وقدحضر اللقاء الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و و الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة هناء محمد الحسينى مدير مركز ضمان الجودة وممثل الإدارة العليا للجودة، والدكتورة وسام درويش مدير الوحدة، وأعضاء اللجنة العليا للجودة ، وبعض مديرى الوحدات وخبراء مركز ضمان الجودة.

وقامت هيئة سنتريور خلال الزيارة التي استمرت فيها المراجعة على مدار يومين بمراجعة نظم الجوده بعدد من الإدارات وهى : الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة ،و الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث ، ومركز الحساب العلمي ، وأمانة مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والإدارة العامة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الإدارة العامة للصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص ،و مكتب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، والإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري ، والإدارة العامة للمدن الجامعية ، والإدارة العامة للشئون الطبية ، والإدارة العامة للتنظيم والإدارة ، والإدارة العامة لشئون الأفراد وأعضاء هيئة التدريس ، ومكتب أمين عام الجامعة ، والإدارة العامة لرعاية الشباب ، والإدارة العامة للحسابات والموازنة، وإدارة التخطيط ، ومتابعة الخطة ، وإدارة الإحصاءات المركزية ، ومكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والتخطيط، والدعم، والإدارة العامة للشئون الإدارية، وأمانة مجلس شئون التعليم والطلاب، وأمانة مجلس الدراسات العليا والبحوث ، والإدارة العامة للشئون الهندسية، والإدارة العامة للمشتريات والمخازن، الإدارة العامة للعلاقات الثقافية ، ومكتب أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وأمانة مجلس الجامعة ، وإدارة الرقابة على المخزون السلعي، ومكتب أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث ، والإدارة العامة للمكتبات، الإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب ، ومكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وفي الاجتماع النهائي للزيارة أوصى رئيس فريق الزيارة بهيئة سنتريور الأمريكية بإعادة منح شهادة الأيزو في الجودة الإدارية وفقا للمواصفة 9001 : 2015 لجامعة حلوان.