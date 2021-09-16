شكرا لقرائتكم خبر عن هنا رحل نجل إمام الدعاة.. بث مباشر أمام إحدى المستشفيات الخاصة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى تليفزيون " الخليج 365"، عبر بث مباشر، اليوم الخميس، من موقع رحيل المحاسب أحمد الشعراوى، نجل إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى من أمام إحدى المستشفيات الخاصة بالجيزة، الذى وافته المنية أمس الأربعاء.

ونعت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، وفق بيان، برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، ونقيب القراء، المحاسب أحمد الشعراوي، أصغر أبناء الشيخ الشعراوي من الذكور.

وقال محمد الساعاتي، المتحدث الرسمي لنقابة القراء فى بيان، أن الفقيد توفي في القاهرة وليس في ألمانيا كما رددت بعض المواقع، وأن أسرة إمام الدعاة في تواصل مع المهندس محمد نجل الفقيد المتواجد بألمانيا، الذي يبذل قصارى جهده من أجل اللحاق بجنازة والده.

وقال عصام القطقاط، صهر إمام الدعاة، أن أسرة الشعراوي حددت صلاة عصر اليوم الخميس الصلاة على الجثمان بمسجد الأربعين، بدقادوس بميت غمر، التابعة لمحافظة الدقهلية، وأن تأخير تشييع الجنازة وارد في حال عدم حضور نجل الفقيد قليلا، وستقام ليلة العزاء بمجمع الشعراوي الإسلامي بدقادوس.

من جانبه نعي الشيخ محمد حشاد، باسم مجلس النقابة والأعضاء، الفقيد الراحل ودعا له ولشقيقه عبد الرحيم الذي رحل عام 2012 والشيخ الشعراوي المتوفى عام 1998م.