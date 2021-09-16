الصحف تسلط الضوء على نشاط الرئيس السيسي وفعاليات النجم الساطع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-أ. ش. أ:

سلطت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، على لقاء الرئيس السيسي مع محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، وتأكيده على أن مصر ترفض جمع التدخلات الخارجية في الشؤون العراقية، بالإضافة إلى فعاليات "النجم الساطع 2021"، وإعلان دكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن إطلاق "قمة مصر الدولية للبنية التحتية" قريبًا.

ففي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: مصر ترفض جميع التدخلات الخارجية في الشؤون العراقية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد استعداد مصر الكامل لنقل خبرة تجربتها التنموية إلى العراق الشقيق، لمساندة ودعم الحكومة العراقية في جميع جهودها، من أجل بلوغ الهدف الاستراتيجي لاستقرار العراق واستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي الفاعل وترسيخ موقعه في العالم العربي.

وشدد الرئيس، على الأهمية البالغة للانتخابات البرلمانية العراقية القادمة في رسم ملامح الفترة المستقبلية في العراق وتقوية مؤسساته الوطنية، فضلا عن رفض مصر جميع التدخلات الخارجية في شئون العراق، مع الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول والامتناع غير المشروط عن التدخل في شئونها الداخلية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس، محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، بحضور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد الدليمي سفير جمهورية العراق بالقاهرة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس السيسي رحب في بداية اللقاء برئيس مجلس النواب العراقي، طالبا نقل تحياته إلى الرئيس برهم صالح ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، مؤكدا حرص مصر على مواصلة تطوير التعاون مع العراق في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية، استثمارا لقوة الدفع الحالية التي تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسئولين بالبلدين، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة.

من جانبه، نقل الحلبوسي إلى الرئيس تحيات الرئيس العراقي برهم صالح، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، مؤكدا اعتزاز بلاده بزيارات الرئيس السيسي المتعاقبة للعراق، الأمر الذي رسخ من عمق العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وثمن دور مصر الداعم في استعادة الاستقرار بالعراق، ومساهمتها في تنمية وترسيخ أمنه، في إطار نهج مصر الثابت تجاه الأمة العربية، كذلك على الصعيد الإقليمي، مع الإعراب عن التطلع لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصة على المستوى البرلماني، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التنمية وبناء مؤسسات الدولة.

وتحت عنوان "جبالي: مصر تساند العراق في حربه ضد الإرهاب"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التقى، ظهر أمس الأربعاء، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، والذي يزور مصر على رأس وفد برلماني رفيع المستوى.

وأوضح المستشار الدكتور حنفى جبالي أن تلك الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية العراقية زخماً إيجابياً على كافة المستويات، كما أكد رئيس مجلس النواب على أن الدولة المصرية تقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وتدعمه فى جهوده لاستعادة الأمن والاستقرار، مثمناً دور العراق المتصاعد فى دعم استقرار المنطقة العربية. على الصعيد البرلماني.

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالي أن مجلس النواب المصري يتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلماني مع مجلس النواب العراقي، بما يمثل قوة دفع ويُعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد محمد الحلبوسي اعتزازه بتلك الزيارة والتي تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية – العراقية تنامياً إيجابياً ملحوظاً، على كافة الأصعدة والمستويات، مثمناً الدور المصري الريادي في دعم وتعزيز أمن واستقرار العراق والمنطقة العربية بأكملها، ومتطلعاً إلى تعزيز العلاقات المصرية – العراقية، خاصة على الصعيد البرلماني، بما يلبى طموحات الشعبين الشقيقين.

وتحت عنوان "الرئيس يتسلم أوراق اعتماد 24 سفيرًا جديدًا بالقاهرة .. أبرزهم ألمانيا والمملكة المتحدة وقطر"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم أوراق اعتماد 24 سفيراً جديداً إيذاناً ببدء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في عملهم بمصر، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن السفراء الجدد هم ضراب الدين قاسمي سفير جمهورية طاجيكستان، وداتاكاران جبردهان سفير جمهورية موريشيوس، وأجيت جوبتييه سفير جمهورية الهند، وديان انجليوف كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا، وفيليبي شيدومو سفير جمهورية موزمبيق، ونورا أبا ريمي سفير جمهورية نيجيريا، وشيخ راشد ملاشي سفير جمهورية بوروندي، وهوكان ايمسجورد سفير مملكة السويد، وعوبيد بوامة أكوا سفير جمهورية غانا، وسيدي محمد محمد عبد الله سفير الجمهورية الموريتانية، وفرانك هرتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، وزماني بن إسماعيل سفير جمهورية ماليزيا، وأدريانا ليسيديني سفيرة جمهورية أوروجواي الشرقية، وسالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر، وأرتوراس جايليوناس سفير جمهورية ليتوانيا، وهيلدا كليمتسدال سفيرة مملكة النرويج، وتشوناي ايليمي حسن سفير جمهورية تشاد، وأحمد علي بري سفير جمهورية جيبوتي، وجاريث كريستوفر بايلي سفير المملكة المتحدة، وبيكا كوسونن سفير جمهورية فنلندا، وعزالدين تاجو سفير جمهورية الفلبين، وأمينة شبينة سفيرة جمهورية المالديف، وزنيني سينومبي سفير جمهورية بتسوانا، ودميتري كرويتور سفير جمهورية مولدوفا.

وتحت عنوان "الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ مرشدي القناة بمرور 65 عامًا على إدارة المصريين للملاحة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم التهنئة لمرشدي هيئة قناة السويس بمناسبة مرور 65 عامًا على تولي المرشدين المصريين إدارة الملاحة في القناة بعد قرار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر التاريخي بتأميمها.

وقال الرئيس في تدوينة أطلقها أمس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "نحتفل في هذه الأيام بمناسبة مرور 65 عامًا على تولى المرشدين المصريين إدارة الملاحة البحرية بقناة السويس، والتي مثلت إنجازًا تاريخيًا في سجل البطولات المصرية، وملحمةً انتصار الإرادة المصرية في إدارة الملاحة بالقناة.. فتحية تقدير واعتزاز لمرشدي قناة السويس الذين لم يتخلوا لحظة عن واجبهم في إدارة دفة الملاحة بالقناة في ظل أصعب الظروف منذ تأميمها وتسلُم إدارتها المصرية في عام 1956 وحتى اليوم، وساهموا بجهودهم المضنية في الحفاظ على السمعة الدولية لقناة السويس كأهم شريان ملاحي في العالم".

وتحت عنوان "وزير الدفاع يشهد عددًا من فعاليات «النجم الساطع 2021»"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد عددًا من الأنشطة التدريبية المخططة بإحدى القواعد الجوية، التي تنفذها عناصر من القوات الجوية للدول الشقيقة والصديقة المشاركة في تدريبات «النجم الساطع 2021» .

واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح تفصيلي تضمن الأنشطة التدريبية التي يتم تنفيذها للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الطيارين والأطقم الفنية والاطمئنان على مستوى التدريب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وقام بتكريم عدد من المتميزين. كما شاهد بيانا عمليا لتجهيز وإقلاع ما يقرب من 85 طائرة من الطائرات المقاتلة المشاركة في تدريبات «النجم الساطع 2021» من القواعد الجوية المختلفة لتنفيذ أنشطة تدريبية مخططة بمناطق التدريب الجوى، أظهرت الكفاءة القتالية العالية للقوات، والقدرة على تنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة متناهية.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب، وحضر تنفيذ الأنشطة التدريبية قائد القوات الجوية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.