فيديو.. سقوط فتاة من الطابق السادس داخل مول شهير بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف ملابسات مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق السادس داخل مول شهير بمدينة نصر.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لسقوط فتاة في العقد الثاني من عمرها من أحد الطوابق العلوية داخل مول سيتي ستارز بمدينة نصر، ومحاولات البعض إسعافها.

تلقى اللواء أشرف الجندي؛ مدير أمن القاهرة، بلاغا من الأمن المسؤول بمول سيتي ستارز بمدينة نصر بوجود جثة فتاة داخل المول.

وصلت قوة أمنية لمكان الحادث فور وصول البلاغ، وبين الفحص أن الجثة لفتاة تدعى "م. م"، 23 سنة، مقيمة بحي الزهور بمدينة نصر.

وتعكف أجهزة الأمن على تفريغ كاميرات المراقبة وعمل التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه الحقيقية.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.