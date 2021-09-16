بالصور.. سقوط فتاة من الطابق السادس داخل مول شهير بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس داخل مول شهير بمدينة نصر.

تلقى اللواء أشرف الجندي؛ مدير أمن القاهرة، بلاغا من الأمن المسؤول بمول سيتي ستارز بمدينة نصر بوجود جثة فتاة داخل المول.

وصلت قوة أمنية لمكان الحادث فور تلقي البلاغ، وبين الفحص أن الجثة لفتاة تدعى "م. م"، 23 سنة، مقيمة بحي الزهور بمدينة نصر.

وتعكف أجهزة الأمن على تفريغ كاميرات المراقبة وعمل التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه الحقيقية.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.