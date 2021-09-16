حسام يطلب فسخ عقد زواجه: "بتسبنى وتطلع سفاري مع أصحابها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

"حسيت أني مش متجوز والاهتمام مينفعش أطلبه منها، وحبها لأصحابها والسفر نساها جوزها" بتلك الكلمات برر"حسام .م" تواجده أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة لرفع دعوى فسخ عقد زواج نتيجة شعوره باستحالة المعيشة مع زوجته.

قال "حسام" الذي يبلغ من العمر 33 عاما: "تزوجت من مرشدة سياحية (ه.5) عن طريق ترشيحها من أمي وبعد التعارف عليها وافقت لاقتناعى بشكلها لكني لم أعلم سلوكها وتصرفاتها، وقتها أقنعتني والدتي بمعرفتها مع مرور الوقت، واستمر الزواج شهرين فقط".

وأضاف المهندس المعماري في دعوى فسخ عقد القران: "بعد الزواج سافرت لقضاء شهر العسل لكنى اكتشفت اختيارها للمكان المتواجد فيه أصدقائها فهى تقضى معظم الوقت معهم وكلما تحدثت معها تفر هاربة من الحديث بمعرفتها للاماكن و تاريخها وتنشغل بعدها بمكالمتها الهاتفية الكثيرة".

واستكمل: "شعرت أنني غير قادر على الاستمرار معها بعدما قامت باصطحاب أصحابها لسفارى بالصحاري لمدة ثلاث ايام بدون علمي، تركتها ونزلت القاهرة، وبعد رفض أهلها الطلاق لجأت إلى محكمة الأسرة، وأقمت دعوى قضائية؛ لفسخ عقد الزواج تحمل رقم 141 لسنة 2020، وما زالت الدعوى منظورة".