شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تستعد لموسم الخريف بـ5 إجراءات رئيسية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة الموارد المائية والرى بعدد من الإجراءات اللازمة لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف، ويوضح ”الخليج 365” في النقاط التالية إجراءات وزارة الموارد المائية والرى لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف:

1. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية

2. المرور المستمر والمتابعة الدورية للتأكد من جاهزية مناسيب وقطاعات وجسور كافة المجارى المائية والمحطات ووحدات الطوارئ النقالي لتلبية كافة الاحتياجات المائية ومجابهة أي طارئ أو ازدحامات.

3. استمرار الخفض التدريجي للتصرفات المائية خلال الفترة الحالية لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف

4. بدء تخفيض مناسيب المياه بالمصارف والبحيرات والمجاري المائية

5. المتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية مخرات ومنشآت الحماية من السيول استعدادا لموسم السيول المقبل.

وكان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اطمئن خلال الاجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة، على الموقف المائى الحالى، وقدرة المنظومة المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات ، خاصة بعد نجاح الوزارة خلال الأشهر الماضية فى إدارة فترة أقصى الاحتياجات بأعلى درجة من الكفاءة، مع استعداد الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف، حيث شدد الدكتور عبد العاطى على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال المرور المستمر والمتابعة الدورية للتأكد من جاهزية مناسيب وقطاعات وجسور كافة المجارى المائية والمحطات ووحدات الطوارئ النقالي لتلبية كافة الاحتياجات المائية ومجابهة أى طارئ أو ازدحامات.