شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل لو فاتتك الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟.. "الصحة" تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، أن الأشخاص الذين حصلوا علي جرعة واحدة من لقاح كورونا ولم يحصلوا علي الجرعة الثانية، نظرا لتخلفهم عن الموعد وعدم ذهابهم للتطعيم خلال فترة السماح المقررة بـ7 أيام من تاريخ وموعد الجرعة الثانية يعاملون معاملة الحاصل على الجرعتين ويمكن لهم استخراج شهادة كيوار كود بالحصول على الجرعة الأولي فقط.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين الالتزام بمواعيد الجرعات الخاصة بلقاح كورونا سواء الجرعة الأولي أو الجرعة الثانية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح آمن وفعال ويساعد على الوقاية من العدوى لكنه لا يمنع الإصابة مطلقا.

