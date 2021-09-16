شكرا لقرائتكم خبر عن 94% من القراء يطالبون بتسهيل إجراءات تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تسهيل إجراءات تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أيد غالبية القراء مطالب تسهيل إجراءات تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأيد 94% من القراء مطالب تسهيل إجراءات تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما عارض 6% من القراء مطالب تسهيل إجراءات تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



