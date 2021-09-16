اليوم.. "الأوقاف" توزع 19 طنا من لحوم الأضاحي في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - تواصل وزارة الأوقاف في ضوء الإسهام المجتمعي توزيع لحوم أضاحي الأوقاف، حيث يتم اليوم الخميس 16 سبتمبر توزيع 19 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية داخل عدد من المحافظات.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم توزيع 4 أطنان لكل من محافظات ( المنوفية- الأقصر- أسوان ) و 3 أطنان لمحافظة (الإسكندرية) و 2 طن لمحافظتي (الإسماعيلية- بورسعيد) وذلك للأسبوع السابع من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه (835) طنًّا من اللحوم بمحافظات ( القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط- سوهاج- قنا- الدقهلية - كفر الشيخ- دمياط - أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح ).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

كما شددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.