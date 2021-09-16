شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فتح باب تلقى التحويلات من الطلاب الراغبين للتحويل لكليات جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جامعة القاهرة فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كلياتها للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022، والتي بدأت من السبت 21 أغسطس الجاري ومن المقرر أن تنتهى يوم الثلاثاء 21 سبتمبر الجارى؛ وذلك ورقيًا بمركز التحويلات بمدينة الطلبة.

وأوضحت جامعة القاهرة، أن الطلاب الراغبين في التحويل عليهم الحصول على بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، بشرط أن لا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية، وجيد جدًا بالنسبة لبقية الكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية. ويفرض على الطالب المواد التي لم يسبق له دراستها بجامعة القاهرة طبقا للوائح الكليات.

وبالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة، فإن تحويلهم للكليات المتناظرة أو نقل قيدهم للكليات غير المتناظرة يتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات، مضيفًا أن التحويل لبرامج الساعات المعتمدة بمختلف كليات الجامعة يتم عن طريق الجامعة والكلية.

وتتم التحويلات في إطار النسبة التي تحددها مجالس الكليات وفي ضوء إمكانياتها بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات، والأولوية في التحويل تكون للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، ومن يكون محل إقامتهم في النطاق الجغرافي لجامعة القاهرة.

وتلتزم كليات جامعة القاهرة بالقواعد التي أقرها مجلس الجامعة بشأن التحويلات، وتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الطلاب المكفوفين وذوي القدرات الخاصة والمفصولين.