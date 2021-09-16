شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تنجح فى زيادة تغطية الصرف الصحى بالريف لـ38% بدلاً من 11% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مبادرة حياة كريمة في زيادة تغطية الصرف الصحى في الريف المصرى، ووفقا لتقرير التنمية البشرية لهذا العام عن قطاع الصرف الصحى، كانت تغطية الصرف الصحى في 2014 لا تتجاوز 11%، إلا أنها بفضل المبادرة وصلت إلى 38% في سنوات قليلة، ووفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ستتم التغطية كاملة بخدمة الصرف الصحى للريف المصرى خلال الفترة المقبلة.

وكان الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل أهداف التنمية، أكد أن أهم ما سيحقق التقدم المنشود، هو ما يجرى اليوم من تنفيذ لأهم مشروعات التنمية على الإطلاق وفقاً لمبادرة "حياة كريمة"، ما ستتيحه هذه من المبادرة من خلال للاستثمار فى البشر تعليماً وتدريباً ورعاية صحية وفي البنية الأساسية والتكنولوجية، وفى الأبعاد البيئية سيحقق تحسناً مستمراً فى فرص العمل للإناث والذكور، وزيادة الدخول، والارتقاء بنوعية الحياة.

وأوضح إنه إذا ما استمرت جهود الإصلاح الاقتصادي الكلي على النحو المنشود، وفعلت سياسات الإصلاح الهيكلي خاصة فيما يتعلق بالتصنيع، وتطوير الزراعة والاستفادة من التحول الرقمي والمشاركة مع القطاع الخاص، جنباً إلى جنب مع جهود توطين التنمية من خلال برامج حياة كريمة؛ ستحدث وثبات في مؤشرات التنمية وسيتحسن مركز مصر الدولي عن وضعه الراهن في في التقرير (116)، لافتا إن الأهم هو ما سيستشعره عموم الناس من تطور مطرد في حياتهم تيسير أسباب معيشتهم، حيث إن هذه هي مقاصد الاستدامة التي لا تتحقق إلا بتوطين التنمية ومن هنا تتجلى أهمية مبادرة "حياة كريمة".