انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الخميس، استمرار تحسن في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، حار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة في بيان، أن الطقس ليلا لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة العظمى بين 32 درجة والصغرى 22 درجة، الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.