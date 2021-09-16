شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: الطاقة المتجددة ساهمت فى توفير 750 ألف طن بترول مكافئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالي الطاقة المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة خلال العام المالي 2020/2021 بلغت حوالى 4508 جيجا وات ساعة، والتى ساهمت فى توفير أكثر من 750 ألف طن بترول مكافئ، إلى جانب تجنب انبعاثات أكثر من 2 مليون 200 ألف طن ثانى أكسيد الكربون.

وأضاف حمزة ، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة نجحت بالتعاون مع وزارة المالية بكافة مؤسساتها، فى فض التشابكات المالية مع الجهات ذات الصلة، مما ساهم في تحسين الواجهة المالية للهيئة وانخفاض المديونيات المتأخرة من أكثر من 10 مليارات جنيه عام 2017/2018 إلى 3,8 مليار جنيه حاليًا، يتم سدادها طبقًا لاتفاقيات مشتركة في التوقيتات المحددة، بخلاف سداد الهيئة حوالى 1,5 مليار جنيه عن قيمة التزاماتها المستحقة في توقيتاتها المقررة خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2021، وذلك عن المشروعات الممولة من قروض موقعة بين الحكومة المصرية وحكومات العديد من دول شركاء التنمية، ومنها ألمانيا، فرنسا، اليابان، الدنمارك، وإسبانيا.

أوضح حمزة، أن ما تحققه الهيئة هو نتيجة مباشرة لارتفاع إنتاجية مشروعات الهيئة المختلفة بحوالي 22% عن العام السابق، مما يشير إلى التطور الدائم في خطط التشغيل والصيانة، وسبل إدارة أصول الهيئة من مشروعات واستثمارات مختلفة، وكذلك التعاون مع كافة مؤسسات الدولة وشركات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمساعدة الهيئة في تحقيق أهدافها، وذلك تحت رعاية الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مما خلق مناخًا متناغمًا بين كافة الشركاء.