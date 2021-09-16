شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب التنسيق.. اعرف قائمة المعاهد المعتمدة حتى لا تقع فريسة الكيانات الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتنطلق المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، والتى من المقرر أن تبدأ بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب، وفيما يلى ينشر الخليج 365 القائمة الكاملة للمعاهد المعتمدة سواء التى بها أماكن لطلاب المرحلة الثالثة التنسيق أو التى اكتملت من طلاب المرحلتين الأولى والثانية، وذلك حتى لا يقع الطلاب فريسة للكيانات الوهمية.

ويبلغ عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حالياً 189 معهدًا، موزعة على قطاعات أكاديمية متخصصة، على النحو التالى: (54 معهدًا خاصًا عاليًا هندسيًا، 72 معهدًا خاصًا عاليًا "الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات"، 20 معهدًا خاصًا عاليًا للغات والإعلام، 18 معهدًا خاصًا عاليًا للسياحة والفنادق، 17 معهدًا خاصًا عاليًا للخدمة الاجتماعية، 5 معاهد خاصة عالية تكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، 2 معهد خاص عالي زراعيً، 1 المعهد العالى للدراسات الإسلامية).



1ـ المعاهد الخاصة العالية الهندسية:

وتضم (54) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة – جيزة

معهد العبور العالى للهندسة والتكنولوجيا

معهد طيبة العالى للهندسة بالقاهرة

معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

معهد الصفوة العالى للهندسة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش

المعهد العالى للهندسة بـ 6 أكتوبر

معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه- الجيزة

الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى

معهد الجزيرة العالى للهندسة التكنولوجيا بالمقطم

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرا منت

المعهد الكندى العالى لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

معهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

معهد الإسكندرية العالى للهندسة والتكنولوجيا بسموحة- الإسكندرية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

المعهد العالى للهندسة ببلبيس

أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر

المعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان

المعهد التكنولوجى العالى فرع السادس من أكتوبر

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة

معهد الأهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر

معهد مصر العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

معهد الوادى العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

المعهد العالى للهندسة بمدينة الشروق

المعهد العالى للهندسة بمدينة 15 مايو

المعهد العالى للفنون التطبيقية بـ6 أكتوبر

المعهد العالى للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالأقصر

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط- الإسكندرية

المعهد الكندى العالى للهندسة ب6 أكتوبر

معهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالسويس

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى

المعهد العالى للهندسة الإلكترونية ببلبيس

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات بمدينة هليوبوليس الجديدة





2ـ المعاهد الخاصة العالية "الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات:

وتضم (72) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

معهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة

الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي

المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ6 أكتوبر

المعهد العالى للحاسب الآلى بكينج مريوط – الإسكندرية

المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج

معهد العبور العالى للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات

المعهد العالى للحاسب الآلى وإدارة الأعمال بالزرقا - دمياط

معهد طيبة العالى للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة

معهد الدلتا العالى للحاسبات بالمنصورة

المعهد العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات بأبى قير بالإسكندرية

معهد الجزيرة العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم

معهد الفراعنة العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات والإدارة بالمريوطية – الهرم

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق

المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس- القاهرة الجديدة

المعهد العالى للإدارة والحاسب الآلى برأس البر

المعهد العالى للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا

المعهد العالى للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ

المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول

المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة

معهد القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

المعهد الكندى العالى لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر

أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر

المعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان

المعهد التكنولوجى العالى فرع مرسى مطروح

معهد القاهرة العالى للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم

معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق بمدينة نصر

المعهد العالى للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف- الإسكندرية

المعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة

المعهد العالى للدراسات النوعية بالجيزة

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش

المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة

معهد القاهرة الجديدة العالى للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول- القاهرة الجديدة

المعهد العالى للعلوم التجارية والحاسب الآلى بالعريش

معهد النيل العالى للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

معهد مصر العالى للتجارة والحاسبات بالمنصورة

المعهد العالى للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بأبى المطامير – محافظة البحيرة

معهد الوادى العالى للإدارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية

المعهد العالى للعلوم الإدارية بـ6 أكتوبر

معهد طيبة العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة – الجيزة

المعهد المصرى لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة

معهد المدينة العالى للإدارة والتكنولوجيا بشبرا منت

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالقطامية

المعهد العالى للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالقاهرة الجديدة

المعهد العالى للدراسات المتطورة بالهرم

المعهد العالى للدراسات المتطورة بالقطامية

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

المعهد الكندى العالى للإدارة بـ6 أكتوبر

المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا

معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلى بكلية البنات القبطية بالعباسية

معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة

معهد الإدارة والسكرتارية كلية رمسيس للبنات

المعهد العالى للعلوم الإدارية بجناكليس - البحيرة

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالعباسة طريق بلبيس – شرقية

معهد الجيزة العالى للعلوم الإدارية بطموه - الجيزة

المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم

المعهد العالى للعلوم الإدارية ببلقاس

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

معهد العجمى العالى للعلوم الإدارية بالإسكندرية

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة- الدقهلية

المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج

المعهد العالى للعلوم الإدارية ببنى سويف

معهد رأس البر العالى للدراسات النوعية والحاسب الآلى برأس البر- محافظة دمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديدة

المعهد العالى للتسويق والتجارة ونظم المعلومات

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد الدولى للغات والترجمة الفورية - القاهرة الجديدة

معهد أكتوبر للهندسة والإدارة بـ6 أكتوبر

المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج

معهد أكتوبر العالى للاقتصاد





3ـ المعاهد الخاصة العالية للغات والإعلام:وتضم (20) معهدًا، وهى على النحو التالى:-المعهد العالى للغات بمصر الجديدةالمعهد العالى للغات بـ6 أكتوبرمعهد المعارف العالى للغات والترجمة بالزيتونمعهد القاهرة العالى للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطممعهد المدينة العالى للغات الدولية – بشبرا منتالمعهد الدولى للغات والترجمة الفورية - القاهرة الجديدةالمعهد العالى للغات بالمنصورةمعهد المنيا العالى للغاتالمعهد العالى للغات والترجمة الفورية بأسوانالمعهد العالى للإعلام وفنون الاتصال بـ6 أكتوبرالمعهد الكندى العالى لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالتجمع الخامسالمعهد الدولى العالى للإعلام بمدينة الشروقمعهد الجزيرة للإعلام وعلوم الاتصال بالمقطممعهد الإسكندرية العالى للإعلام بسموحةالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبرالمعهد العالى للدراسات الأدبية بكينج مريوط – الإسكندريةالمعهد العالى للدراسات النوعية بالجيزةمعهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريشأكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبرالمعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا4ـ المعاهد الخاصة العالية للسياحة والفنادق:وتضم (18) معهدًا، وهى على النحو التالى:-المعهد العالى للسياحة والفنادق بـ6 أكتوبرمعهد الألسن العالى للسياحة والفنادق بمدينة نصرالمعهد المصرى العالى للسياحة والفنادق بمصر الجديدةمعهد سيناء العالى للسياحة والفنادق برأس سدر - جنوب سيناءالمعهد العالى للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف- الإسكندريةالمعهد القاهرة العالى للسياحة والفنادق بالمقطمالمعهد العالى للسياحة والفنادق بكينج مريوط - الإسكندريةالمعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسكندرية (إيجوث)المعهد العالى للسياحة والفنادق بالأقصرالمعهد العالى للسياحة والفنادق بالغردقةمعهد الفراعنة العالى للسياحة والفنادق بالمريوطية - الهرمالمعهد العالى للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبى قير بالإسكندريةالمعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسماعيلية ( إيجوث )المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدةالمعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدةالمعهد العالى للدراسات النوعية بالجيزةمعهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريشالمعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر5ـ المعاهد الخاصة العالية للخدمة الاجتماعية:وتضم (17) معهدًا، وهى على النحو التالى:-المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقاهرةالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندريةالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بدمنهورالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوانالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنهاالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالمنصورةالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بـ6 أكتوبرالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان – فرع قناالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببورسعيدالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بسوهاجالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر صقر - الشرقيةالمعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتيالمعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندريةالمعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخالمعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوانالمعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج6ـ المعاهد الخاصة العالية التكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض:وتضم (5) معهدًا، وهى على النحو التالى:-المعهد الفنى للتمريض بالجونة- محافظة البحر الأحمرالمعهد الفنى للتمريض بالدقهليةالمعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدرالمعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاجالمعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا7ـ المعاهد الخاصة العالية الزراعية:وتضم (2) معهدًا، وهى على النحو التالى:-المعهد العالى للتعاون الزراعى بشبرا الخيمةالمعهد العالى للتعاون والإرشاد الزراعى بأسيوط8ـ المعهد العالى للدراسات الإسلامية:المعهد العالى للدراسات الإسلامية.عاشرًا: المعاهد الفنية المتوسطة:المعهد الفنى الصناعى بالمطريةالمعهد الفنى الصناعى للبصرياتالمعهد الفنى للفنادق بالمطريةالمعهد الفنى التجارى بالمطريةالمعهد الفنى الصناعى بشبراالمعهد الفنى التجارى بشبراالمعهد الفنى الصناعى بشارع بالصحافةالمعهد الفنى التجارى بالروضةالمعهد الفنى الصناعى لمواد البناء بحلوانالمعهد الفنى للرى والصرف والمساحة بالمطريةالمعهد الفنى الصناعى ببنهاالمعهد الفنى التجارى ببنهاالمعهد الفنى الصناعى بقويسناالمعهد الفنى التجارى بقويسناالمعهد الفنى التجارى بطنطاالمعهد الفنى الصناعى بالزقازيقالمعهد الفنى التجارى بالزقازيقالمعهد الفنى الصناعى بالمحلة الكبرىالمعهد الفنى التجارى بالمحلة الكبرىالمعهد الفنى التجارى بدمياطالمعهد الفنى التجارى بالمنصورةالمعهد الفنى التجارى بدمنهورالمعهد الفنى الصناعى بالإسكندريةالمعهد الفنى التجارى بالإسكندريةالمعهد الفنى للفنادق بالإسكندريةالمعهد الفنى الصناعى للمنشات البحرية ببورسعيدالمعهد الفنى الصناعى ببورسعيدالمعهد الفنى التجارى ببورسعيدالمعهد الفنى للسياحة والفنادق ببورسعيدالمعهد الفنى الصناعى ببئر العبدالمعهد الفنى التجارى بالعريشالمعهد الفنى الصناعى للرى و الصرف و المساحة بأسيوطالمعهد الفنى التجارى بأسيوطالمعهد الفنى الصناعى بسوهاجالمعهد الفنى التجارى بسوهاجالمعهد الفنى الصناعى للالومنيوم بنجع حماديالمعهد الفنى الصناعى بقناالمعهد الفنى الصناعى للرى و الصرف و المساحة بقناالمعهد الفنى التجارى بقناالمعهد الفنى للسياحة و الفنادق بقناالمعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقناالمعهد الفنى الصناعى لترميم الآثار بالأقصرالمعهد الفنى الصناعى بأسوانالمعهد الفنى التجارى بأسوانالمعهد الفنى فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديديةالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل