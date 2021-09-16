شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة بوسى عن مكالمة الرئيس السيسى: أدخلت السعادة علينا وعيطت من الفرحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السيدة بوسى سعد، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمطالبنا بتوفير ورشة وشقة أدخلت السعادة علينا، متابعة: مش مصدقة نفسي إن الرئيس السيسى كلمنى وفرحانة مش عارفة أتكلم بصراحة، وأنا شغالة حدادة في سوق الحدادين.

وأضافت السيدة بوسى سعد، خلال قناة إكسترا نيوز: "لقيت تليفون جالى بيقولى هاتى القناة الأولى عشان الرئيس السيسى هيتكلم معاكى، أنتى جالك شقة ومحل، فأنا قولتلها بتتكلمى بجد فقالتلى آه والله العظيم هنرن عليكى، فجبت القناة الأولى والرئيس ربنا يباركله يا رب ويخليه لنا بلغنى بالخبر الجميل مش عارفة أشكره إزاى".

وتابعت: "كنا مبسوطين جدا بمكالمة الرئيس وأولادنا مبسوطين، ومن الفرحة عيطت لأنى مش مصدقة، ولم أكن أصدق أن الرئيس السيسى بيكلمنى، وهذا شرفنى جدا، وربنا يعطيه الصحة ويخليه لمصر ودايما نسمع عنه خير".

وكان ”الخليج 365” نشر تقريرًا، يستعرض تضحيات بوسى لتعين والداها، وجاء بعنوان: "ست بـ 100 راجل".. "بوسى" اقتحمت مهنة الرجال وتصبح أول حدادة بالمنصورة.. تطوع الحديد منذ كانت فى عمر السابعة.. ضحت بطفولتها وشبابها لتعين والدها على الحدادة.. الأم والأب لـ4 أبناء و10 شقيقات.