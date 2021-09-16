شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يطمئن المصريين: لا يوجد انتهاك لحقوق الإنسان فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مؤسسات الدولة المصرية هي التي تحكم البلاد، وهم من أبناء المجتمع، وعلى المصريين أن يطمئنوا بعدم وجود انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، وتابع: "يهمنى أن المصريين يكونوا مقدرين وميكنش عندهم اعتقاد أن فيه انتهاك لحقوق الإنسان".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الفقر والجهل والأمور التي كانت خلال السنوات الماضية أدت إلى ممارسات غير أخلاقية مثل التحرش، مشيراً إلى أن ضبط حركة المجتمع هى مجموعة من حقوق وواجبات وعقاب لمن يتجاوز.

وشدد الرئيس السيسى، على أن ما واجهت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية ليس بالأمر السهل وعلينا استيعاب الأمر.

وكشف الرئيس أنه خلال أسابيع سيجرى افتتاح أكبر مجمع سجون، ويعد نسخة أمريكية.