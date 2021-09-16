"ربنا مد إيده وأنقذ مصر".. مداخلة للرئيس السيسى مع يوسف الحسينى (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجموعة من الرسائل الهامة، حول تجديد الخطاب الديني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى على القناة الأولى، أكد خلالها على أنه لابد أن يكون مستمرًا لمواكبة التطور، موضحا أن هناك ثوابت في الدين لا تتغير.

كما أكد الرئيس السيسى، أنه لابد من وجود قناعة للعمل على معالجة الخطاب الديني، مشددا على أن ثوابت الدين لا يمكن أن نتناقش فيها لكن يمكن مناقشة أمور فقهية لتتناسب والتطور الحضاري.



ربنا مد إيده وأنقذ مصر.. مداخلة للرئيس السيسى مع يوسف الحسينى

وقال الرئيس السيسى: الدين مش هيضيع أبدا لأن ربنا أنزل رسلا وكتبا وحفظها ليوم القيامة، فلو تصدينا لهذه القضايا ولم نخفها وإن أصبنا لنا أجرين ولو أخطأنا لنا أجر واحد، فهل علماء الدين مستعدون لذلك؟