شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نحتاج عقلية نقدية تفكر بموضوعية ووعى المواطن سياج لحماية البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الوعى المصرى الآن يتشكل جزء منه، ولكن نحن مع ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومواقع التواصل لأن كل هذا يساهم ليس في بناء وعى ولكن في بناء نقاش ودردشة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، ببرنامج التاسعة: أمتى نقول أننا بنينا وعى بشكل جيد.. نعمل بناء علمى في مدارسنا وجامعتنا يطلع عقلية نقدية، لما يسمع الكلام يفكر، ويفكر بموضوعية، لو قدرنا نعمل كدة يبقى عملنا حاجز وسياج من اللى خايفين على البلد، ومن سيحميها وعى المواطن المصرى.