شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: حب مصر ليس بالكلام ولكن بالفعل والعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن أي إنسان في مكان بالعالم طبيعى أن يحب بلده، ولكن الأهم هل الشخص يحب بلده بالكلام؟ أم أنه مستعد أن يبذل من أجلها، مشيراً إلى أن حب مصر ليس بالكلام ولكن بالفعل والعمل.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر 100 مليون؛ و65 مليون منهم تحت سن الـ45، وتابع: "لو 10% منهم بيحبوا بلدهم بجد وعلموا بجد وتجرد سيكون رد فعلهم قوى على البلد".