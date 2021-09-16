شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: المصريون أصبحوا أكثر يقظة وخوفا على بلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن قضية بناء الوعى جزء إحنا لم نبذل جهدا فيه نتيجة الحالة المصرية، وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، ببرنامج التاسعة،: المصريون أصبحوا أكثر خوفا على بلادهم وأكثر يقظة على بلدهم وأكثر توجسا على بلدهم، لأن الواقع حولينا في بلاد أخرى جنبنا نموذج حى على أن المسار ده كان ممكن يكون قدرنا أو حظنا كده.

وتابع الرئيس السيسى، موجها حديثه للشعب المصرى: بقولك يا مصريين أن الخالق العظيم قال مصر لا، صدقونى أنا بقى إذا كنتم تثقوا في كلامى أنا أعلم بفضل الله - عز وجل - قال مصر لا، أنتوا تخططوا وتفكروا لكن مصر لا، ونجاها.