رعاية إنسانية وثقافية وإصلاحية.. السيسي: افتتاح أكبر مجمع سجون خلال أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد جمعة:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه خلال أسابيع قليلة سيتم افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر، وهو الأول من بين 7 أو 8 سيجري إنشائهم،

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" المذاع على التلفزيون المصري، مساء الأربعاء: "مجمع السجون هو نسخة أمريكية كاملة، فيه كل شيء.. لو إنسان أذنب مش هنعاقبه مرتين، هنعاقبه مرة واحدة، بإنه يؤدي عقوبته في السجن بشكل آدمي إنساني".

وتابع السيسي: "اللي هتشوفه في المجمع حركة محترمة، وإعاشة محترمة جدًا، ورعاية إنسانية وثقافية وإصلاحية عالية جدًا، مفيش عربية تراحيل، والقضاء موجود هناك".