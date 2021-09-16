التراس: نتطلع لعقد شراكة مع كبريات الشركات اليابانية بمجالات التصنيع المختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة تتطلع لعقد شراكة مع كبريات الشركات اليابانية في مجالات التصنيع المختلفة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي نظمها مجلس الأعمال المصري - الياباني لوفد من كبري المؤسسات والشركات اليابانية العاملة في مصر لمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع .

وتضمن الوفد الياباني، كبار مسئولي هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" ومجلس الأعمال المصري الياباني ووكالة جايكا في مصر وشركات إيتوشو كوربوريشن مصر وميتسوبيشي كوربوريشن مصر، تويوتا تسوشو مصر، تويوتا موتورز الهندسية مصر، وشركة YKK مصر.

وأكد التراس، على أهمية تعزيز التعاون في المجال الصناعي بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في الهيئة لتعظيم نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، إلى جانب مناقشة إمكانية اشتراك الشركات اليابانية في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

تعد هذه الزيارة استكمالا لما تم الاتفاق عليه مسبقا خلال مباحثات هامة مشتركة جرت، بمشاركة الفريق عبد المنعم التراس وأعضاء الوفد الياباني، حيث تناولت عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية من خلال التعاون مع كبريات الشركات اليابانية، وتحديد آليات تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، ومنها الصناعات الإلكترونية والتحول الرقمي والبرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسيارات ووسائل النقل صديقة البيئة، ومجالات التصنيع المتعددة.

وتضمنت جولة الوفد الياباني بمصنع الإلكترونيات التابع للعربية للتصنيع، تفقد خطوط إنتاج أجهزة التليفزيون والشاشات التفاعلية والتابلت واللاب توب وأنظمة المراقبة الإلكترونية والإضاءة الحديثة والعدادات الإلكترونية، وغيرها من المنتجات والأجهزة المنزلية حيث أبدوا إعجابهم بخطوط التجميع السطحي لمكونات البوردات والكروت (SMT)، والتي تتضمن 3 خطوط إنتاج يابانية من إنتاج شركات FUJI وJUKE اليابانية.

كما تم عرض نموذج من الابتكارات والاختراعات لشباب الخريجين، حيث تم استعراض جهاز صغير يمكنه تحويل أي سطح أملس إلى شاشة ذكية، وأبدى الجانب الياباني إعجابه الشديد بمثل هذه الاختراعات المصرية المبتكرة.

ومن المقرر استكمال زيارة الوفد الياباني لعدد من وحدات العربية للتصنيع في القريب العاجل، ومنها الشركة العربية الأمريكية للسيارات وأيضا الشركة العربية للطاقة المتجددة، بهدف فتح مجالات جديدة من التعاون والشراكة .

من جانبهم، أكد تويوكازو فوكوياما رئيس مكتب مصر، هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، أن السوق المصري جاذب للاستثمارات اليابانية ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية، لافتا إلى حرص كبرى الشركات اليابانية وتطلعها للمشاركة مع المؤسسات الصناعية المصرية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وبدوره، أشاد المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصرى الياباني، بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتطويرها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، مشيرا إلى أن الشركات اليابانية متحمسة لعقد المزيد من الشراكات والتعاون مع "العربية للتصنيع" لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية في مجالات الصناعة المتعددة.