نشرة الحوادث.. مناشدة أخيرة من الداخلية لمالكي السيارات.. وكواليس خطة اقتحام منزل "خُط" قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-توجيه عاجل من وزارة الداخلية لمالكي السيارات: توجه للمرور قبل السبت

أهابت وزارة الداخلية، بمالكي المركبات بمختلف أنواعها، سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني،

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-جثث سيدات و مدفع "آر بى جى" وزئبق.. ماذا وجدت العمليات الخاصة في منزل "خُط" قنا؟

عثرت قوات الأمن بوزارة الداخلية، بمنزل عنصر إجرامي بعد مصرعه إثر تبادل لإطلاق النيران- أثناء محاولة ضبطه أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة قنا- على كمية كبيرة من الأسلحة المتنوعة.

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-قتلوه وقطعوا جزءًا حساسًا من جسده.. كواليس جديدة في جريمة هزت الهرم

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس ملابسات جديدة في مقتل شخص على يد زوجته وابنته وخطيبها وحرق جثته بمقلب قمامة بمنطقة الهرم.

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-قتله وسرق هاتفه.. شاب ينهي حياة والده في الجيزة

أنهى شاب حياة والده بطريقة مأساوية بمنطقة بشتيل شمال محافظة الجيزة.

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-الداخلية: "مسجل" قنا قتل زوجتيه وترك جثثهم في المنزل.. ولقى مصرعه في مواجهة الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية، مقتل مسجل جنائي خلال محاولة ضبطه بقنا، وبتفتيش منزله عثرت قوات الأمن على جثتين لسيدتين داخل المنزل.

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-فعل مشين وخطوبة مرفوضة.. مفاجأة من العيار الثقيل في جريمة هزت الهرم

فجرت أوراق التحريات والتحقيقات مفاجأة من العيار الثقيل في اتهام سيدة بقتل زوجها بمساعدة ابنته وخطيبها وحرق جثته بمقلب قمامة بجوار سلم حي الهرم غرب الجيزة.

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة العثور على جثة شخصين بأسوان.

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-بقيمة 10 مليون جنيه.. ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما حشيش وهيروين بالمنوفية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط عنصرين إجراميين تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وضبط بحوزتهما 70 كيلو جرام لمخدر الحشيش و12 كيلو جرام لمخدر الهيروين.

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-10 مصابين في انقلاب ميكروباص أعلى "دائري المنيب"

أصيب 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري اتجاه المنيب، مساء الأربعاء.

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-بـ"مسحوق الشطة".. ضبط شخصين سرقا "توك توك" بالإكراه في منشأة ناصر

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين؛ تعديا بالضرب على سائق بمنطقة الخليفة وسرقا " توك توك" ملكه.

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-الداخلية: ضبط كمية من مخدر الآيس بـ 14 مليون جنيه فى الإسماعيلية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني– الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية نشاط تشكيل عصابي مكون من (شخصين – "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) تخصص نشاطهما الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجهما على عملائهما بنطاق محافظة الإسماعيلية.

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-فيديو.. الداخلية تضبط تجار مخدرات غسلوا 50 مليون جنيه فى أنشطة تجارية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى ضبط عصابة غسلت 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات.

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-الجنايات تقضي بالإعدام شنقًا لربة منزل وعشيقها بتهمة قتل زوجها في المرج

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة سائق "توك توك" وربة منزل، بالإعدام شنقًا، في اتهامهما بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لزوج المتهمة الثانية وسرقته في منطقة المرج.

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-18 سبتمبر.. محاكمة طبيبين وموظف في واقعة "اسجد للكلب"

حددت محكمة الاستئناف القاهرة، جلسة السبت 18 سبتمبر المقبل لمحاكمة طبيبين وموظف بتهمة التنمر على ممرض معروفة إعلاميًا "اسجد للكلب".

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-16أكتوبر.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة بإعادة تصحيح أوراق الإجابة بمحافظات الدلتا

حددت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، جلسة 16 أكتوبر المقبل، لنظر الشق المستعجل للطعون المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي، وكيلاً عن عدد من طلاب الثانوية العامة للمطالبة بإعادة تصحيح أوراق الإجابة بمحافظات السويس الإسماعيلية وبورسعيد .

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-تضم جنسيات مختلفة.. تأجيل محاكمة 8 متهمين بالإتجار بالبشر لـ7 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، محاكمة 8 متهمين فى أكبر قضايا الإتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء، داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة، لجلسة 7 نوفمبر المقبل.

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-براءة الفنان أحمد فلوكس من تهمة إزعاج رجل أعمال

قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة، ببراءة الفنان أحمد فلوكس، من تهمة إزعاج رجل أعمال وسبه وقذفه.

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