فعل مشين وخطوبة مرفوضة.. مفاجأة من العيار الثقيل في جريمة هزت الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

فجرت أوراق التحريات والتحقيقات مفاجأة من العيار الثقيل في اتهام سيدة بقتل زوجها بمساعدة ابنته وخطيبها وحرق جثته بمقلب قمامة بجوار سلم حي الهرم غرب الجيزة.

ابنة الضحية كشفت النقاب عن السبب الحقيقي للجريمة. المتهمة العشرينية أكدت أن الانتقام هو الدافع الرئيسي للجريمة "دمرني.. وكان عايز يحرمني من الشخص اللي بحبه".

تحريات المباحث وأقوال الزوجة والابنة أشارت إلى أن المجني عليه لم يكتف بالتحرش بابنته بل اعتدى عليها جنسيا كرها عنها.

أفعال الأب لم تتوقف عند هذا الحد بل امتدت إلى تعمده رفض الشاب الذي تقدم لخطبتها في وقت سابق وتعنته في الموافقة؛ إرضاء لنزواته غير المبررة.

مع إتمام الخطوبة وعدم توقف القتيل عن فعلته، قررت ابنته التخلص منه بمساعد خطيبها وزوجة أبيها لكنهم تخلصوا من صداع ليستفيقوا على كابوس قد يقود ثلاثتهم إلى "طبلية عشماوي".

البداية تعود إلى تلقي العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حريق مخلفات بجوار سلم حي الهرم.

وانتقل رجال الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على الحريق ترافقهم قوة أمنية بقيادة العقيد محمد الصغير مفتش الهرم والرائد أحمد عصام رئيس المباحث؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وعُثر على جثة شخص متفحمة بعد إتمام عملية الإطفاء.

وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت لجنة من الطب الشرعي والأدلة الجنائية تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت إلى أن زوجة القتيل وابنته وخطيبها وراء ارتكاب الجريمة.

فحص كاميرات المراقبة وتتبع خط سير الجناة قاد ضباط المباحث إلى مرتكبي الجريمة، وأمكن تحديدهم وضبطهم عقب استصدار إذن من النيابة العامة واقتيادهم للقسم لسماع أقوالهم.

أجهزت الابنة والزوجة على القتيل بضربه بآلة حادة على رأسه أثناء نومه وقطعتا جزءا من عضوه الذكري انتقاما من أفعاله.

في وقت متأخر من الليل، استعانت الزوجة والابنة بالثالث. نقلوا جثة المجني عليه بمركبة "توك توك"، وتخلصوا منها بمقلب قمامة بجوار سلم حي الهرم.

في اليوم التالي حضر المتهم الثالث وأضرم النيران في القمامة لإخفاء معالم الجثة وصعوبة كشف هوية صاحبها ومن ثم عدم إلقاء القبض عليهم إلا أن كاميرات المراقبة كشفت كل شيء.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.