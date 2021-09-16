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الرئيس السيسى: المسلمون الأوائل درسوا الدين ضمن مناهج الحياة والعلوم الأخرى

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المسلمين الأوائل كانوا يدرسون الدين ضمن مناهج الحياة والعلوم الأخرى.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، ببرنامج التاسعة: لكن فهمهم للدين جاء ضمن رؤية شاملة للواقع الذين يعشون فيه، وقدرتهم على الاستنباط وأن يصدروا أحكاما متسقة مع الواقع الذين يعشونه.

وتابع الرئيس السيسى: لكن الدين هنا أحكام فقط، ندرسها دون أن تكون الأمور الحياتية داخلة في بنائنا الفكرى، وبالتالي قد تصطدم دون أن نقصد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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