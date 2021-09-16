شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لـ السيدة بوسى: ربنا يديكى الصحة ويعينك على مهمتك الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: عايز أسمع من بوسى وأسمع الناس، فردت بوسى قائلة: أزيك يا ريس، ليرد الرئيس السيسى: أهلا أهلا بالناس الجدعان، وترد بوسى: رينا يديك الصحة يا ريس.

ووجه الرئيس السيسى حديثه للسيدة بوسى قائلا: ربنا يديكى أنتى الصحة ويكرمك ويعينك على المهمة الكبيرة التي تقومى بها، هل الظرف اللى أنتى موجودة فيه كعدد من أخوات وأخوة هما 14، لترد بوسى: نعم 14، ليرد ضاحكا: أنتى الـ15.

وتابع الرئيس السيسى: أنتى تقومى بمهمة عظيمة جدا وده فرصة عظيمة أنك معاكى مسئولية لو حد يصلى في الجامع طول الوقت، أنتى أجرك كبير أوى.

وكان ”الخليج 365” نشر تقريرًا، يستعرض تضحيات بوسى لتعين والداها، وجاء بعنوان: "ست بـ 100 راجل".. "بوسى" اقتحمت مهنة الرجال وتصبح أول حدادة بالمنصورة.. تطوع الحديد منذ كانت فى عمر السابعة.. ضحت بطفولتها وشبابها لتعين والدها على الحدادة.. الأم والأب لـ4 أبناء و10 شقيقات.