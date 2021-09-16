شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لـ"السيدة بوسى": أشكرها على جديتها ست بنت بلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه عندما وجد السيدة بوسى على شاشة التلفزيون فضل أن يدخل ويتحدث معها، متابعا: أشكرها على جديتها ست بنت بلد ولا تتخلى عن أسرتها وأهلها، وتكافح في مهنة قاسية وصعبة قلما يعمل فيها أحد.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، ببرنامج التاسعة: لما لقيتها على التليفون معاك قولت ميصحش ما تكلمش، مواجها حديثه للإعلامى يوسف الحسينى، قائلا: أشكرك على التقرير وأنكم تأتون بتلك الحالات.

وتابع الرئيس السيسى: أشتغل وأنا أشاهد التليفزيون ولو لقيت حاجة قريبة منى أقول فرصة أدخل وأتحدث.

وكان ”الخليج 365” نشر تقريرًا، يستعرض تضحيات بوسى لتعين والداها، وجاء بعنوان: "ست بـ 100 راجل".. "بوسى" اقتحمت مهنة الرجال وتصبح أول حدادة بالمنصورة.. تطوع الحديد منذ كانت فى عمر السابعة.. ضحت بطفولتها وشبابها لتعين والدها على الحدادة.. الأم والأب لـ4 أبناء و10 شقيقات