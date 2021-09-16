شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: معدلات النمو فى القطاع ارتفعت عن 16% وفرص العمل زادت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات للتدريب والإبداع التكنولوجى، إن قطاع الاتصالات يشهد نموا كبيرا، حيث إنه من أكثر 3 قطاعات تحقق إنجازات وتحتل المرتبة الأولى في النمو، ومعدلات النمو تزيد عن 16%.

وأضاف مستشار وزير الاتصالات للتدريب والإبداع التكنولوجى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن ارتفاع معدلات النمو ينعكس على زيادة فرص العمل في قطاع الاتصالات، موضحا أن هناك شركات عالمية في مجال الاتصالات تأتى إلى مصر وتستغل الشباب المصرى، وبالتالي تعطى خدمات تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح مستشار وزير الاتصالات للتدريب والإبداع التكنولوجى، أنه يجرى تطوير برمجيات تحت قطاع صناعة البرمجيات، مشيرا إلى أن عدد الشركات التي تعمل في هذا المجال حوالى 4 آلاف شركة، وهذا يجعل قطاع الاتصالات ينمو وفرص العمل تتزايد.

ولفت مستشار وزير الاتصالات للتدريب والإبداع التكنولوجى، إلى أن استثمارات الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات هذا العام وصلت إلى 370 مليون دولار.