العقيد محمد عبده أبو ستيت.. حامل الذهب ببطولة العالم للكيك بوكسينج.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - تقدمت القوات المسلحة بالتهنئة لابنها وابن مصر البار العقيد الدكتور مهندس محمد عبده أبو ستيت لفوزه ببطولة العالم للمحترفين فى الكيك بوكسينج، وحصوله على الميدالية الذهبية وحزام بطل العالم.



العقيد محمد عبده أبو ستيت.. حامل الذهب فى بطولة العالم للكيك بوكسينج

ويستعرض الخليج 365 أبرز المعلومات عن البطولة:

أقيمت البطولة بالصالة المغطاة فى ستاد القاهرة الدولى

شاركت فيها مصر والأردن وروسيا وهولندا

العقيد محمد أبو ستيت فاز على اللاعب الروسى نيكيتا سيروفيشكن

أبو ستيت عمره 42 عاما وخضع لتدريب 7 أشهر قبل البطولة مع 5 مدربين

البطل الروسى يبلغ 27 عاما ولديه تاريخ كبير فى اللعبة

بطل روسيا خاض قبل البطولة 34 مباراة احترافية لم يخسر إلا 10 فقط