شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: من يرفض تلقى التطعيم سيجرى مسحة كل أسبوع فى مكان نرشحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أنه سيكون هناك إلزاما للطلاب للتطعيم ضد كورونا، ومن لا يريد سيقوم بعمل مسحة كل أسبوع فى مكان سيتم ترشيحه له من قبل الجامعة، مضيفا: "نحن مصممون على بدء العام الدراسى، وأن يكون عام دراسى موفق وهناك اهتمام من الرئيس للاطمئنان على أولاده من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع على قناة صدى البلد: الدولة ممثلة في وزارة الصحة وفرت كل التطعيمات اللازمة ووفرت نقاط التطعيم وهناك جامعات بها 15 و16 نقطة تطعيم وكل رؤساء الجامعات اشتغلت لتوفير نقاط التطعيم، ولدينا 27 جامعة حكومية والجامعات الأهلية والخاصة بأكثر من 300 مركز تطعيم .

وتابع: نحن وصلنا لأكثر من 304 ألف جرعة ما بين جرعة أولى وجرعة ثانية ووصلنا إلى 83% من المستهدف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، واستطعنا استدعاء بعض الطلاب، ونقول لأولادنا لو سمحتوا تعالوا لجامعاتكم ولدينا مراكز تسجيل، ونحن حريصون على أن يكون مع بدء العام الدراسى مطمئنين على أبنائنا أو على الأقل يكونوا أخدوا الجرعة الأولى على الأقل.