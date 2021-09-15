شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: 75% من منتجات معرض "أهلاً مدارس" صُنعت فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث باسم وزارة التموين، إنه تم افتتاح معرض أهلا مدارس من قبل رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير التموين ووزيرة الصناعة ومحافظ القاهرة، مشيرا إلى أن عدد العارضين وصل إلى 210 عارض أو منتج أو صانع.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "نسبة التخفيضات فى المعرض ستتراوح ما بين 25% إلى 30%، بالإضافة إلى أنه لأول مرة معظم المنتجات بنسبة 75% هو إنتاج محلي مكتوب عليها صنع في مصر، ويقام المعرض على 3000 متر، مقسم إلى عدة أجزاء جزء كبير للأدوات المكتبية، بالإضافة إلى منتجات الجلود والأحذية والشنط المدرسية، بالإضافة إلى جناح للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها، وسيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية على المترددين على المعرض والذي سيستمر لمدة 14 يوما".

وقال: "أى منتج سيكون هناك إقبال عليه من قبل المشترين سيتم تزويد توفيره بشكل مستمر، وسيتم تعميم هذا المعرض في مختلف المحافظات".

وتابع: "المعادلة الصعبة التي حققتها وزارة التموين، خلال المعارض التي تقيمها في المناسبات المختلفة بالأعياد وأهلا رمضان وغيرها، هو إتاحة أكبر عدد ممكن من السلع الاستهلاكية بجودة عالية، وهناك تشديد من وزير التموين على توفير الجودة بالمنتجات التي يتم عرضها، لأن ذلك دليل على قدرة الوزارة على جلب أكبر عدد من العارضين والكل سيتنافس لصالح المستهلك المصري، وهناك خريطة سنوية لكل المعارض التي ستقام في المناسبات على مستوى الجمهورية".