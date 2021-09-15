شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة ينقل أكثر من 36 ألف راكب على متن 295 رحلة جوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء، تنظيم 295 رحلة جوية ما بين سفر ووصول على مدار 24 ساعة، نقل خلالها أكثر من 36 ألف راكب.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن صالات السفر غادر منها 19743 راكبا إلى عدة وجهات دولية وداخلية، منها "نيويورك، واشنطن، لندن، باريس، فرانكفورت، أثينا، الدار، البيضاء، تونس، موسكو، كييف، مونتريال، اسطنبول، دبى، أبوظبى، الشارقة، بيروت، جدة، المدينة، الرياض، عدن، الخرطوم، فيينا".

فى حين استقبلت صالات الوصول 148 رحلة دولية وداخلية، نقلت على متنها 16689 راكبا إلى عدة وجهات مختلفة، منها "نيويورك وواشنطن وباريس ولندن ومونتريال وأثينا وموسكو وفرانكفورت وأديس أبابا واسطنبول ودبى وأبوظبى والشارقه وعدن والخرطوم والكويت ونيروبي والبحرين والدوحة وبغداد وتونس وجده والرياض والمدينة والدمام".

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.