شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة بموقع التنسيق الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاح موقع التنسيق الإلكترونى ببوابة الحكومة المصرية باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة تجريبيا عبر موقع التنسيق الحكومى للالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة.

وكانت وزارة التعليم العالى، أعلنت أن سيتم فتح موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب المرحلة الثالثة التنسيق، لبقية الطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، وذلك فى الفترة من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021.

وأوضحت وزارة التعليم العالى، أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة التنسيق بالنسبة للشعبة العلمى 205 درجة بنسبة 50%، بإجمالى عدد طلاب 42065، الحد الادنى الشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة. 50%، وعدد الطلاب 24932 طالب وطالبة، بإجمالى عدد طلاب المرحلة 66997 لجميع الطلاب.