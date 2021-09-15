شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: توفير مستلزمات الدراسة والحاسب الآلى بمعرض أهلا مدارس بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معرض "أهلا مدارس" بمدينة نصر، يتضمن كل احتياجات طلاب المدارس من أدوات مكتبية والكشاكيل والكراسات بأنواعها بالإضافة إلى الأدوات الجلدية والأحذية التى يحتاجها طلاب المدارس، وكذلك الملابس بالإضافة إلى أجهزة الحاسب الآلى، لافتا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع الغرف التجارية يتم توفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة فى إطار الحرص على تخفيف العبء على أولياء الأمور.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء معرض "أهلا مدارس" بأرض المعارض بمدينة نصر بحضور المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.