شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: تخفيضات معرض "أهلا مدارس" لا تقل عن 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المشاركين فى معرض "أهلا مدارس" بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر يصل لـ 210 عارضين، وبتخفيضات لا تقل عن 20 إلى 30%، موضحًا أن مساحة المعرض تصل إلى 3000 م، ويشارك به غالبية شعب الاتحاد العام للغرف التجارية، وهى شعبة الأدوات المكتبية والمدرسية وشعبة الجلود والمصنوعات الجلدية و شعبة الملابس الجاهزة وشعبة الكمبيوتر ومستلزماته وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد الصناعات الغذائية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء معرض "أهلا مدارس" بأرض المعارض بمدينة نصر بحضور المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.