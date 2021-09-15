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رئيس الوزراء يستمع لشكوى سيدة بمعرض "أهلا مدارس" بشأن الأسر المنتجة.. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستمع لشكوى سيدة بمعرض "أهلا مدارس" بشأن الأسر المنتجة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاحه معرض "أهلا مدارس" لشكوي سيدة، طالبته بالتدخل لحل مشكلاتها، موضحة أن هناك 30 أسرة من الأسر المنتجة مظلومين، ولا يتم قبول مشاركتهم فى المعارض المتنوعة في الفترة الماضية.

 

ووجه رئيس الوزراء، بعرض الشكوى على نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ودراستها، واتخاذ اللازم بشأنه.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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