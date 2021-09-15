شكرا لقرائتكم خبر عن الري: مشروع تبطين الترع سيحقق العدالة فى توزيع المياه بين المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومي لتبطين الترع يشمل 20 ألف كيلو متر في جميع مراحله، مؤكدًا أنه تم إنجاز معدلات تفوق المستهدف في المرحلة الأولى.

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة انتهت من أول عام بمشروع تبطين الترع وبنسبة تنفيذ مرتفعة جدًا.

وأكد محمد غانم خلال حديثه لقناة صدى البلد، أن كل المزارعين سيحصلون على حقهم في المياه بعدالة متساوية، وأن الشكاوى تنتهي تمامًا على الترعة التي يتم تأهيلها.

وطمأن المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، المواطنين بشأن موسم فيضان النيل، قائلًا: «موضوع فيضان النيل انتهى هذا الموسم وتم الأمر بسلاسة شديدة جدًا ونستعد الآن لموسم الأمطار والسيول».

وأكد المهندس محمد غانم، أنه تم تنفيذ مشروعات بالمليارات للحماية من أخطار السيول وهناك مجهودات كبيرة من الدولة في هذا الملف.