"قنوات مُشفرة لـ 40 ألف مشترك".. سقوط مالك شبكة قنوات غير مرخصة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شبكة غير مرخصة لإعادة بث القنوات الفضائية وبث الإنترنت الهوائي تُقدم خدماتها لعدد أربعون آلف مشترك مقابل مبلغ نقدي يُحصل شهريا بالبحيرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام أحد الأشخاص -مقيم بمحافظة البحيرة) بإنشاء وإدارة شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وكذا بث الإنترنت الهوائي للمشتركين نظير مبلغ مادي شهري، متخذا مقرا مستترا بالمحل الخاص به الكائن بأحد المنازل بدمنهور بالبحيرة لإدارة الشبكة وإخفاء الأجهزة والمعدات.. وذلك دون الحصول على موافقة الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية على بث القنوات المشفر "بالمخالفة للقانون".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشبكة المشار إليها، وضبط المتهم "مالك الشبكة"..وأمكن ضبط (شبكة هوائية لإعادة بث القنوات الفضائية - شبكة إعادة البث الهوائي للإنترنت) بكامل أجزائهما وتم ضبط عدد كبير من الأجهزة والمعدات والريسيفرات وكروت الشفرة ووحدات المعالجة.

وبمواجهة المتهم المذكور بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمضبوطات وأنه مالك الشبكة.

وباستكمال الفحص تبين أن الشبكتين تقدم خدماتهما غير المشروعة لحوالي أربعون آلف مشترك بنطاق منطقة دمنهور وضواحيها مقابل مبلغ نقدي يتم تحصيله شهريا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.