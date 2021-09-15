الداخلية: ضبط كمية من مخدر الآيس بـ 14 مليون جنيه فى الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني– الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية نشاط تشكيل عصابي مكون من (شخصين – "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) تخصص نشاطهما الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجهما على عملائهما بنطاق محافظة الإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 3 كيلو جرام –مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأضافا بتحصلهما على المواد المخدرة من (إثنين من العناصر الإجرامية – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 4 كيلو جرام –مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (14,000,000 "أربعة عشر مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.