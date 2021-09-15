"دي دي بي اجيبت": طارق نور ليس طرفاً في المنازعة القانونية مع أسرة نور الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أصدرت شركة " دي دي بي اجيبت" بيانا أوضحت خلاله أن المنازعة القانونية القائمة بينهم وبين أسرة الفنان الراحل نور الشريف ليس لطارق نور مالك قناة القاهرة والناس دخلا بها، وليس طرفا في القضية.

وقالت الشركة، في توضيحها الذي أرسلته لمصراوي؛ إن الأخبار المنشورة بشأن المنازعة القانونية والتي تضمنت اسم طارق نور ليست صحيحة.

وأضحت؛ أن الدعوى مقامة ضد شركة" دي دي بي اجيبت"، وليس ضد طارق نور، كما أن الشركة لديها تصريح مسبق من الجهة صاحبة الحقوق باستغلال المحتوى الفني للمسلسل موضوع الدعوى في الحملة الإعلانية الخاصة بشركة لابوار، ومازالت القضية تُنظر حتى الآن أمام القضاء المصري الذي نحترم أحكامه.

وأهابت الشركة التأكد من صحة الأخبار التي تخص الدعوى سالفة الذكر قبل النشر تطبيقا لميثاق الشرف الإعلامي لتجنب نشر أخبار غير صحيحة أو مغلوطة، مع احتفاظ الشركة بحقوقها أياً كانت لدى الغير.