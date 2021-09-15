توجيه عاجل من وزارة الداخلية لمالكي السيارات: توجه للمرور قبل السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

أهابت وزارة الداخلية، بمالكي المركبات بمختلف أنواعها، سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني،

أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية عبر فيس بوك أنه سوف يتم تطبيق الإجراءات القانونية حيال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني اعتبارا من السبت القادم بتاريخ 18/9/2021.

وتُهيب وزارة الداخلية السادة مالكي المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونيا لتحقيق السيولة المرورية.