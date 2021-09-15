"شابو" بـ 14 مليون جنيه.. ضبط عصابة تُروج "مخدر الموت" في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ترويج شحنة كبيرة من مخدر الشابو قيمتها تجاوزت ملايين الجنيهات بحوزة عنصريين إجراميين في الإسماعيلية.

كانت الإدارة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام مع مديرية أمن الإسماعيلية قد تابعت نشاط تشكيل عصابي مكون من شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، تخصص نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 3 كيلو جرام ومبلغا ماليًا، وهاتفان محمول، سلاح أبيض مطواة.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأضافا بتحصلهما على المواد المخدرة من اثنين من العناصر الإجرامية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (14,000,000 "أربعة عشر مليون جنيه تقريبا).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.